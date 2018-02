Broek van scout in brand gestoken: 100 uur werkstraf 28 februari 2018

00u00 0

Een scoutsleider heeft in Antwerpen een werkstraf van 100 uur gekregen omdat hij "voor de grap" de broek van een slapende vriend in brand had gestoken. De procureur had vier jaar celstraf geëist. De rechter is veel milder omdat de foute grap werd uitgehaald binnen een zeer hechte vriendengroep - al hebben door het incident de vrienden van weleer alle contact verbroken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN