Exclusief voor abonnees Broeders springt naar Belgisch record en olympisch ticket 20 februari 2020

00u00 0

Atletiek

Geen nieuw wereldrecord voor polsstokspringer Armand Duplantis gisteren op de meeting in Liévin, wel drie pogingen op 6m19 maar de 20-jarige Zweed moest genoegen nemen met 6m07, ruim voldoende voor de zege. Zaterdag ging Duplantis over 6m18 in Glasgow. Nog gelukkiger was Ben Broeders. De 24-jarige Leuvenaar stelde op de Franse meeting zijn eigen Belgische record met vijf centimeter scherper. Zijn eerste sprong over 5m80 was meteen de goeie. Broeders stelde zo ook zijn ticket voor Tokio 2020 veilig want 5m80 is de olympische limiet. (VH)