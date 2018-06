Broedende buizerd valt jogster aan 27 juni 2018

00u00 0

De 'buizerd van Damme' blijft voor beroering zorgen: de voorbije dagen heeft de roofvogel al verscheidene voorbijgangers aan het Schipdonkkanaal aangevallen. Eén van hen is de 27-jarige Valerie Verbeeke. "Nochtans had mijn vriend vorig jaar al hetzelfde meegemaakt en was ik dus gewaarschuwd", glimlacht Valerie. Grote verwondingen liep ze gelukkig niet op. "Ik was aan het joggen en zag plots een redelijk grote vogel vliegen. Hij nam een duikvlucht in mijn richting, maar ik kon net op tijd wegspringen." Volgens roofvogelspecialisten is het niet uitzonderlijk dat buizerds uiteindelijk niet voor noemenswaardige verwondingen zorgen en willen ze enkel hun nest beschermen. Het stadsbestuur heeft intussen bordjes aan de oever van het kanaal geplaatst om passanten te waarschuwen voor de vogel. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN