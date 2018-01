Britten vragen uitlevering 'maatpakinbreker' 00u00 0

De kleren maken de dief, of toch de maatpakinbreker. Het Britse gerecht heeft de uitlevering gevraagd van Peter H. (57), die met 24 aliassen tientallen inbraken in heel Vlaanderen op zijn kerfstok heeft. Jarenlang bleef de keurige Brit uit handen van het gerecht, maar in maart 2016 werd de ex-para opgepakt in de diamantwijk in Antwerpen toen hij gestolen juwelen verkocht. Er volgde grondig speurwerk en de man biechtte 49 inbraken en 24 pogingen op. Er werd ook een DNA-staal opgestuurd naar de speurders in zijn thuisland. Het DNA van de Londenaar blijkt overeen te stemmen met dat van een onopgeloste verkrachtingszaak uit 1986. Dat bevestigt Veurns procureur Filiep Jodts. "Zedenfeiten verjaren niet in het Verenigd Koninkrijk. Maar vooraleer hij wordt uitgeleverd, wordt de man in ons land berecht voor de reeks inbraken. Er is daarna de mogelijkheid om de straf in zijn thuisland uit te zitten." Het proces over de inbraken ging gisteren van start, al werd de zaak meteen uitgesteld door een verkeerde samenstelling van de rechtbank. Overmorgen komt de zaak opnieuw voor. (BBO)

