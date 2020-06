Exclusief voor abonnees Britten voeren niet meteen strenge grenscontroles in 13 juni 2020

Op 1 januari van volgend jaar komen er weer douanecontroles tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een gevolg van de Britse weigering om de overgangsperiode voor brexit te verlengen, zoals gisteren meegedeeld. Maar Londen zegt wel dat het de controles in fases gaat invoeren, zodat bedrijven die het door de coronacrisis toch al moeilijk hebben niet nog zwaarder worden getroffen. Ze zullen wel heffingen op hun import moeten betalen, maar krijgen daarvoor zes maanden respijt. Volgens sommige experts heeft dat uitstel ook te maken met het feit dat Londen niet tijdig over de infrastructuur en het personeel zal beschikken om volledige controles mogelijk te maken.