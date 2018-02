Britten veroordeeld voor hazenjacht in Sint-Laureins 07 februari 2018

De Gentse rechtbank heeft vijf Britten veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete voor 'hare coursing' in Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen), een bloedsport waarbij met windhonden gejaagd wordt op hazen en waarbij voor enorme bedragen gegokt wordt. Een veroordeling voor 'hare coursing' is een primeur voor ons land en was enkel mogelijk dankzij de alerte jagers van de Wildbeheereenheid Generale Vrije Polders. Zij betrapten op 3 januari 2017 de Britse stropers en achtervolgden hen 25 kilometer lang met vier wagens. Volgens de vereniging werden al twee jaar aan een stuk hazen opgejaagd. Het zal vijf jaar duren vooraleer de hazenpopulatie zich hersteld heeft in de regio. (JEW)