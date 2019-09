Exclusief voor abonnees Britten slaan massaal drank in voor feestdagen 19 september 2019

00u00 0

Officieel verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog altijd op 31 oktober. Britse drankimporteurs en -handelaars zijn niet van plan daarop te wachten en slaan nu al op grote schaal bier, wijn, champagne en andere alcoholische dranken in voor de feestdagen. Zeker één op de vijf bedrijven in de sector is vroeger dan anders aan de voorbereidingen voor kerst en Nieuwjaar begonnen. Ze hebben meer personeel in dienst genomen en huren extra opslagruimte - die door de gestegen vraag overigens duurder geworden is. De importeurs vrezen dat het na de brexit moeilijker zal zijn om drank in te voeren uit de EU en dat de havens lam zullen liggen. Bovendien houden ze rekening met een waardedaling van het Britse pond ten opzichte van de euro, wat goederen uit de EU duurder zou maken. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste importeur van champagne ter wereld: jaarlijks gaan meer dan 26 miljoen flessen vanuit Frankrijk richting Verenigd Koninkrijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis