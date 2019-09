Exclusief voor abonnees Britten protesteren in het hol van... het varken 02 september 2019

Duizenden Britten zijn zaterdag op straat gekomen om te protesteren tegen de beslissing van premier Boris Johnson om het parlement buitenspel te zetten. Ook aan Downing Street, het politieke hart van het Verenigd Koninkrijk waar zich de ambtswoning van Johnson bevindt. 'Stop de staatsgreep' was er de meest gehoorde slogan. De eerste minister werd dan weer meermaals afgebeeld als Pinokkio, Donald Trump of als varken. De brexit is momenteel vastgelegd op 31 oktober.

