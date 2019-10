Exclusief voor abonnees Britten naar stembus op 12 december 30 oktober 2019

00u00 0

Er komen dan toch vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië. Een overwinning voor de conservatieve premier Boris Johnson. Die hoopt versterkt uit de stembusslag te komen en zo het brexitakkoord dat hij met de EU sloot alsnog door het parlement te loodsen. Gisteravond liet Labour-leider Jeremy Corbyn zijn verzet tegen verkiezingen varen, omdat een no deal-brexit volgens hem van tafel is - dat had hij altijd vooropgesteld als voorwaarde. Er werd nog pittig gediscussieerd over de datum: Corbyn opperde 9 december, omdat op die dag meer studenten zouden kunnen gaan stemmen. Johnson was voorstander van 12 december en haalde zijn slag thuis. (LB)