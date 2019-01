Britten lachen met crash van prins (97) 19 januari 2019

De Britse prins Philip was gisteren hét gesprek van de dag. De 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth stapte donderdag na een flinke botsing ongedeerd uit zijn gekantelde en flink gehavende Range Rover en dat leidde tot heel wat grappen op sociale media. Zoals: het paleis en de geplaagde premier Theresa May zouden hebben samengespannen om de brexit van de voorpagina's te krijgen. Maar niet iedereen ziet er de humor van in. "Echt? Met alles wat er in dit land speelt, denkt de BBC dat het gepast is om het nieuws te openen met het bericht dat prins Philip een deuk in zijn auto heeft, en daarna pas over de brexit te praten. Prioriteiten?", aldus een verontwaardigde vrouw.