Exclusief voor abonnees Britten hebben weer meer pubs 12 december 2019

00u00 0

Na een gestage daling van bijna tien jaar is het aantal pubs in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst weer toegenomen. Eind maart telde het land er 39.135, of 320 meer dan een jaar eerder. In de negen voorgaande jaren ging het aantal pubs jaarlijks met gemiddeld 732 stuks achteruit. In landelijke gebieden verdwenen de meeste 'public houses'. De taksen op bier, gedragswijzigingen bij de consument en het rookverbod sinds 2007 lagen aan de basis van veel sluitingen. De Britse vereniging van bier en pubs (BB&PA) voorziet nog geen grote trendbreuk. In het beste geval gaat zij uit van een vertraging van de sluitingen, klinkt het. De vereniging wil van de volgende Britse regering een verlaging van de taksen op bier.