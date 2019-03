Britten en EU zitten vandaag opnieuw samen 05 maart 2019

De Europese hoofdonderhandelaar voor de Brexit, Michel Barnier, heeft vandaag opnieuw een ontmoeting met zijn Britse tegenhangers. Het Britse parlement heeft het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May vorig jaar met de EU bereikt had, begin dit jaar massaal verworpen. May werd daarop terug naar Brussel gestuurd om een "alternatieve regeling" los te weken voor de backstop, het vangnet dat het probleem met de Ierse grens moet oplossen. Maar Europa weigert het echtscheidingsakkoord opnieuw open te breken. Sindsdien zitten de onderhandelingen opnieuw in een impasse.

