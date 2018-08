Britten doen pelgrimstocht naar de frontlijn over in Ieper 09 augustus 2018

00u00 0

In 1928, tien jaar na het einde van WO I, brachten meer dan 11.000 Britse veteranen en oorlogsweduwen een bezoek aan de frontlijn, zowel in België als in Frankrijk. Zo'n 2.200 mensen - vooral Britten - deden die pelgrimstocht gisteren, 90 jaar later, nog eens over in Ieper. Ze bezochten verschillende slagvelden, en nadien volgde er een indrukwekkende parade door de Ieperse binnenstad met meer dan 1.000 vaandeldragers en even veel bloemenkransen die werden neergelegd. De stoet van de 'Great Pilgrimage' eindigde aan de Menenpoort, waar de Last Post werd geblazen. Het evenement werd georganiseerd door The Royal British Legion, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor veteranen. Ook werd de 100ste verjaardag gevierd van het Honderdagenoffensief tegen de Duitsers. (CMW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN