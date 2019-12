Exclusief voor abonnees Britse vrouw na zes uur weer tot leven gewekt 07 december 2019

In Spanje hebben artsen een vrouw na meer dan zes uur zonder eigen hartslag weer tot leven gewekt. De Britse Audrey Mash (34), die in Barcelona woont, trok op 3 november met haar man naar de Pyreneeën om er te gaan wandelen. Het koppel werd verrast door slecht weer en de vrouw raakte buiten bewustzijn. Na twee uur bedroeg haar lichaamstemperatuur amper 18 graden. Net dankzij die sterke onderkoeling kon ze gered worden, omdat die de schade aan haar hersenen vertraagde. "Ze zag eruit alsof ze dood was toen ze in het ziekenhuis aankwam", zegt haar arts. "Maar door de onderkoeling maakte ze kans om het te overleven. Had ze die harstilstand bij normale temperaturen gehad, dan had ze het niet gehaald." De dokters zetten een gespecialiseerde machine in die bloed afneemt, het verrijkt met zuurstof en opnieuw inbrengt bij de patiënt. Toen de lichaamstemperatuur van de vrouw 30 graden bedroeg, konden ze haar met een defibrillator reanimeren. Na twaalf dagen was Mash bijna volledig hersteld. Ze hoopt in de lente opnieuw te kunnen gaan wandelen.

