Britse valt van cruiseschip: gered na 10 uur in zee 20 augustus 2018

00u00 0

Een 46-jarige Britse toeriste is gisteren uit de Adriatische Zee gered, liefst tien uur nadat ze van een cruiseschip was gevallen. Ze is in goede gezondheid. Het cruiseschip Norwegian Star was onderweg van Pula naar Venetië toen de vrouw, die achteraan op het dek zat, kort voor middernacht overboord viel. Ondanks een intense zoektocht werd ze pas tien uur later zwemmend en totaal uitgeput opgepikt door een reddingsboot, op amper 1,3 km van de plaats waar ze in het water was gevallen. Volgens de kustwacht dankt ze haar leven aan de hoge temperatuur van het zeewater. Hoe ze juist in het water belandde, is nog onduidelijk. (AG)