Britse treinzitjes zijn zo hard dat je kussen moet meenemen 20 februari 2018

De zitjes in de nieuwste Britse treinstellen zijn zo hard dat passagiers wordt aangeraden een kussen mee te brengen, als ze geen schade willen oplopen aan hun gewrichten, tenminste. De Class 700-trein wordt momenteel uitgerold op de lijnen tussen Londen en Cambridge, Peterborough, Brighton en Bedford. Tegen 2021 moeten 7.000 treinstellen uitgerust zijn met dezelfde harde stoelen. De vernieuwing leidde al tot een resem klachten van pendelaarsverenigingen. "Door het gebrek aan vulsel lijkt het alsof je op beton zit," klinkt het. Een Brits instituut voor osteopathie raadt de reizigers daarom aan hun voorzorgen te nemen. "Zitten op iets wat te hard is, kan allerlei fysieke klachten veroorzaken", aldus het instituut. "De bloedcirculatie wordt afgesloten en je kan er krampen van krijgen in je benen."

HLN