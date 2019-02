Britse topminister: "Brexit moet misschien worden uitgesteld" 01 februari 2019

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt geeft toe dat de brexit misschien uitgesteld zal moeten worden tot na 29 maart. Het Britse Lagerhuis heeft premier Theresa May dinsdag opgezadeld met een aartsmoeilijke taak. Ze moet terug naar Brussel om er het echtscheidingsakkoord - en meer bepaald de verguisde Ierse 'backstop' - te heronderhandelen. Maar nagenoeg alle Europese leiders deden de deur al meteen dicht: de deal wordt niet opnieuw onderhandeld. Veel Europese leiders gaan al langer uit van een mogelijk uitstel, maar het is de eerste keer dat een Britse topminister dat beaamt. May zelf heeft altijd gezegd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart verlaat en dat een uitstel niet op tafel ligt.

