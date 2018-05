Britse toeristen ontvoerd in Congolees natuurpark 12 mei 2018

Een konvooi met Britse toeristen is op weg naar het Congolese Virunga-park in een hinderlaag gelokt. De Britten zouden ontvoerd zijn en één gids zou zijn gedood. Het is de eerste keer dat westerse toeristen bij zo'n aanval betrokken raken

