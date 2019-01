Britse speedbootmoordenaar geeft zichzelf aan in Georgië 25 januari 2019

Jack Shepherd, een 31-jarige Brit die tot 6 jaar veroordeeld werd voor de dood van Charlotte Brown (24) bij een speedbootongeval in 2015, heeft zichzelf aangegeven bij de Georgische politie in Tbilisi. De man ontvluchtte Londen vlak voor de uitspraak over de speedbootcrash, zo'n 10 maanden geleden. Volgens het Britse gerecht is hij verantwoordelijk voor de dood van Brown die tijdens hun eerste date stierf. Shepherd zou de speedboot dubbel zo snel als toegelaten op de Thames laten varen hebben en daarna het roer hebben doorgegeven aan de jonge Britse. Die verloor de controle over het vaartuig. De vrouw werd bewusteloos uit het water gehaald en overleed kort daarna. "De rechtbank is beïnvloed door Charlottes vader die een hoge functie heeft in het gevangeniswezen", vertelde Shepherd. "Het was een ongeval, maar hij heeft nooit naar me willen luisteren. Hij zei zelfs dat ik niet veilig zou zijn in een Britse cel. Daarom ben ik gevlucht." Volgens Shepherds advocaten zal een mogelijke uitlevering aan het Britse gerecht nog weken duren. (KSN)

