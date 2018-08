Britse regering wil verkoop energiedrankjes aan minderjarigen verbieden 31 augustus 2018

De Britse regering wil de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen verbieden. Hiermee hoopt ze niet alleen overgewicht te bestrijden, maar vooral ook wangedrag in klaslokalen te verminderen. In geen ander Europees land drinken kinderen zo veel zoete drankjes. Het ministerie van Volksgezondheid maakt zich dan ook grote zorgen over de drankjes, die vol calorieën en cafeïne zitten. Sommige flesjes bevatten het equivalent van 10 theelepels suiker. Volgens gezondheidsdeskundigen kunnen ze zorgen voor slapeloosheid, hoofdpijn en hyperactiviteit. Uit onderzoeken blijkt dat een op de vier basisscholieren regelmatig energiedrankjes koopt.

