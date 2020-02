Exclusief voor abonnees Britse prins wil geen protocol meer: "Noem me maar gewoon Harry" 27 februari 2020

00u00 0

De Britse prins Harry heeft in Edinburgh zijn eerste grote evenement bijgewoond sinds hij en Meghan aankondigden een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. De aanwezigen kregen meteen een opvallende uitspraak te horen. "Noem me maar gewoon Harry", klonk het vastberaden, waarmee hij liet verstaan dat prins of 'hertog van Sussex' voortaan uit den boze zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis