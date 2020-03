Exclusief voor abonnees Britse premier Johnson (55) wordt weer papa 02 maart 2020

De Britse premier Boris Johnson (55) en zijn partner Carry Symonds (31) verwachten een baby. Het stel is sinds eind vorig jaar ook verloofd, melden Britse media. De baby wordt vroeg in de zomer verwacht. Johnson - aan het scheiden van zijn tweede vrouw Marina Wheeler -heeft al vijf kinderen uit verschillende relaties. Sinds hij in juli premier werd, wonen Johnson en Symonds samen in Downing Street 10. Daarmee is zij de eerste ongehuwde partner die met een Britse premier samenwoont. De aankondiging van hun huwelijk betekent dat Johnson de eerste Britse premier wordt in 250 jaar die tijdens zijn ambtstermijn trouwt.

