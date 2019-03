Britse pornokoning had ooit sekstape van Meghan Markle 23 maart 2019

Een Britse pornokoning heeft onthuld dat hij ooit in het bezit was van heel uitzonderlijke beelden: een sekstape van Meghan Markle (37). Die zou enkele jaren geleden zijn gemaakt, zegt Kevin Blatt. "Een dame uit Canada nam contact met me op in verband met die tape. Ze wilde eerst niet zeggen wie erop te zien was, maar na een beetje aandringen liet ze vallen dat het over Meghan ging, die op dat moment al werd gelinkt aan prins Harry." Hoewel hij er flink munt uit had kunnen slaan, deed Blatt dat niet. "Ik had me toen al teruggetrokken uit het vak", zegt de man die verantwoordelijk was voor het verspreiden van de sekstapes van Paris Hilton en Kim Kardashian. De producent zegt overigens dat hij de beelden van Meghan heeft gewist. "Ze bestaan dus niet meer. Of die vrouw moest nog een kopie hebben liggen, natuurlijk..."

