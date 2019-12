Exclusief voor abonnees Britse politie pakt vrijgelaten terreurveroordeelde op 02 december 2019

De Britse politie heeft in het noordelijke Stoke-on-Trent een man opgepakt die terreuractiviteiten aan het voorbereiden was, zo werd gisteren bekendgemaakt. De man was al voor terreur veroordeeld, maar was vrij onder voorwaarden. Zijn woning is doorzocht. Hoewel het daderprofiel lijkt op dat van Usman Khan, de dader van de aanslag op de London Bridge, staat de arrestatie daar los van, klinkt het. Wel wordt een 70-tal mensen die zijn veroordeeld voor terrorisme maar vrijgekomen zijn, opnieuw onder de loep genomen als gevolg van de steekpartij in Londen, zo heeft premier Boris Johnson gezegd.