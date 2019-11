Exclusief voor abonnees Britse politica in pikant (Belgisch) reclamefilmpje: "Ik heb toch kleren aan?" 18 november 2019

Politica Claire Malcomson is nog maar net lid van de Britse Liberaal-Democraten of ze is al in opspraak gekomen. En wel door haar hoofdrol in een pikant reclamefilmpje - van Belgische makelij overigens. De Britse pers smult van een 30 seconden durende promovideo van een Belgisch casino, waarin de politica in een slaapkamer, in het bijzijn van een fictieve partner, een latex pakje en netkousen draagt en met een zweepje slaat. De reclamespot dateert van 2014. "Er is niks pikants aan", reageert de politica - moeder van vier, actrice en zangeres - die de heisa niet snapt. "Ik ben volledig aangekleed. Als je in een liberale maatschappij zoiets al niet meer kan doen? Het is bedoeld als grapje." (AG)

