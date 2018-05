Britse pers verkiest Salah nipt boven De Bruyne 02 mei 2018

Een dubbel voor Mo Salah. De aanvaller van Liverpool wordt volgende week ook gehuldigd als FWA Footballer of the Season, een trofee van de Britse pers. De Egyptenaar troefde Kevin De Bruyne af met minder dan 20 punten verschil. Zelden was het zo close. De collega-profvoetballers verkozen Salah eind vorige maand boven De Bruyne als PFA Player of the Year. De topschutter haalde het toen met ruim verschil.