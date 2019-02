Britse partner Brussels Airlines stopt wegens brexit 18 februari 2019

De Britse regionale vliegmaatschappij flybmi, die ook vluchten uitvoerde voor Brussels Airlines, zet alle activiteiten stop en vraagt het faillissement aan. Flybmi noemt onder meer de onzekerheid door de brexit een reden. Dat dwarsboomde "waardevolle contracten in Europa". Flybmi had 376 werknemers in het VK, België, Duitsland en Zweden. Klanten die een vlucht geboekt hadden, kunnen het best contact opnemen met hun reisagentschap of met een derde partner als ze daarbij geboekt hebben.