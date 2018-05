Britse overname Union bijna rond 11 mei 2018

De ontknoping nadert. Behoudens een dramatische plotwending wordt tweedeklasser Union Sint-Gillis de komende dagen officieel eigendom van de Britse miljardair en goktycoon Tony Bloom. Dat kon u een maand geleden al lezen in deze krant. "Na lange onderhandelingen moeten nu enkel nog de laatste handtekeningen gezet worden", klinkt het binnen de club, die al een tijdje op zoek was naar vers kapitaal. Bloom is een voormalige professionele pokeraar die zijn fortuin vergaarde met het bedrijf Starlizard, gespecialiseerd in het adviseren van gokkers en gokbedrijven. De miljardair - die ook Premier League-club Brighton & Hove Albion in de portefeuille heeft zitten - legde zijn officiële bod woensdag neer bij de Brusselse aandeelhouders, die tot middernacht de tijd hadden om een tegenvoorstel te doen. Dat gebeurde niet. Vandaag of ten laatste maandag volgt een persconferentie met de officiële bekendmaking van het nieuws. In de plannen van Bloom is plaats voor het aanblijven van de Duitser Jurgen Baatzsch als voorzitter. De Brit beloofde ook om Union niet weg te halen uit het Dudenpark, waar het al bijna honderd jaar zijn thuiswedstrijden afwerkt. (MGA)

