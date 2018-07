Britse overleden na vergiftiging zenuwgas 09 juli 2018

00u00 0

De 44-jarige Britse vrouw die vorig weekend besmet is geraakt met het zenuwgas novitsjok, is gisteravond overleden. De moeder van drie werd samen met haar 45-jarige partner opgenomen in een ziekenhuis, nadat ze in contact waren gekomen met het gas. De man verkeert nog steeds in kritieke toestand. De vergiftiging gebeurde in Amesbury, dik 10 kilometer ten noorden van Salisbury. Daar werd op 4 maart de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal (67) samen met zijn dochter Joelia (33) vergiftigd met een kleine hoeveelheid novitsjok. Beiden overleefden de aanval, die volgens de Britse autoriteiten het werk was van Rusland. (BHL)