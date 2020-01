Exclusief voor abonnees Britse ontdekking van De Weert klopt Porte in slotklim Matthew Holmes 27 januari 2020

Richie Porte werd voor de tweede keer eindwinnaar van de Tour Down Under (na 2017). En Jasper Philipsen pakte de blauwe puntentrui. Maar dé sensatie van de Australische WorldTour-opener werd ene Matthew Holmes. De 26-jarige Brit van Lotto-Soudal, tot gisteren nog 'Mister Nobody', sloop in de slotetappe mee met de vroege vlucht van 26 en beet zich vast in het spoor van Porte toen die op Willunga Hill, de aankomstklim, zijn duivels ontbond. Holmes versloeg Porte uiteindelijk in een 'sprint-à-deux'.

