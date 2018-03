Britse koranleraar ronselde "leger van kinderen" tussen 11 en 14 jaar oud voor aanslagen 05 maart 2018

In Londen is een man veroordeeld die jonge tieners rekruteerde om terreuraanslagen te plegen. Umar Ahmed Haque (25) was leraar in een koranschool en liet daar zeker 55 kinderen tussen elf en veertien jaar oud naar gruwelvideo's kijken. Vervolgens liet hij hen ook rollenspellen spelen waarin ze als terroristen politieagenten te lijf moesten gaan. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de man ervan droomde om een leger van kindsoldaten te vormen dat een nooit geziene golf van aanslagen in Londen zou plegen. "Er zouden daarbij vuurwapens, messen, bommen en voertuigen ingezet worden", aldus de politie. Over de strafmaat voor Haque wordt later deze maand beslist. (GVV)

