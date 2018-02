Britse huisartsen experimenteren met groepssessies 13 februari 2018

Tot zover het beroepsgeheim

In Groot-Brittannië moeten patiënten soms met 15 tegelijk naar de dokter. Wie aan dezelfde aandoening lijdt - zoals diabetes of artritis - wordt daar soms uitgenodigd voor een groepssessie. Daar worden dan de testresultaten van de betrokkenen één voor één getoond op een scherm in de kamer. De bespreking van de tests gebeurt ook terwijl iedereen kan meeluisteren. De groepssessies worden nu al gehouden in grote steden als Londen, Birmingham en Manchester en er wordt sterk aan uitbreiding gedacht, bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen en kankerpatiënten. Het zou de huisarts heel wat tijd besparen, is de redenering.

