Britse contracten geven IBA opkikker 13 maart 2018

Het Waalse IBA heeft een contract ondertekend om drie nieuwe protontherapiesystemen te bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Behalve de installatie mag IBA ook het onderhoud uitvoeren van die systemen, waarmee kankertumoren zeer precies worden bestraald. Elk contract is goed voor een waarde van 35 à 40 miljoen euro. Voor de aandeelhouders van IBA zijn ze een mentale opkikker. Vorig jaar ging ruim 70% van de koers in rook op na vier winstwaarschuwingen in zeven maanden tijd. Gisteren veerde het aandeel meer dan 13% op.