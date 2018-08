Britse centrale bank vreest harde brexit: pond neemt duik 04 augustus 2018

00u00 0

De Britse centrale bank is bezorgd over de mogelijkheid van een harde brexit. Voorzitter Mark Carney noemt de kans op een brexit zonder akkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie zelfs "onaangenaam hoog". In een interview met de Britse radiozender BBC Radio 4 roept Carney de onderhandelaars op om nu toch eindelijk tot een overeenkomst te komen. Beide partijen moeten volgens hem alles ondernemen om een harde brexit te vermijden. Die zou immers voor iedereen "in hoge mate ongewenst" zijn. Het Britse financiële systeem zou van zo'n harde breuk met Europa immers in "zeer zware omstandigheden" terechtkomen. Daarop is het volgens de nationale bank wel voorbereid.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN