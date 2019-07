Exclusief voor abonnees Britse ambassadeur in VS stapt op 11 juli 2019

Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de VS, heeft z'n ontslag ingediend. De Amerikaanse president Donald Trump haalde de voorbije dagen zwaar uit naar Darroch, na een reeks gelekte memo's waarin hij hem "onbeholpen" en "onbekwaam" had genoemd. Trump liet verstaan dat zijn regering geen contacten meer zou hebben met de ambassadeur en dat de volgende Britse regering er goed aan zou doen de man te vervangen. Op Twitter noemde hij hem ook een "heel domme kerel". Omdat Darroch kritisch stond tegenover de brexit, wordt geopperd dat het lekken van de memo's is gebeurd door het pro-brexit-kamp. Premier Theresa May sprak nog wel haar steun voor hem uit. (GVV)