Brits Parlement surft naar porno

Vanuit het Britse parlement zijn van juni tot en met oktober 2017 exact 24.473 keer pogingen ondernomen om toegang te krijgen tot een pornosite. Gemiddeld gaat het om 160 pogingen per dag. Het Palace of Westminster benadrukt in een reactie dat alle websites met pornografische inhoud geblokkeerd zijn op het parlementaire netwerk. De pogingen leverden dus nooit een bevredigend resultaat op. Het aantal kent bovendien een forse daling. In 2015 waren er nog 632 per dag, een jaar later 309.