Brits parlement stemt pas in januari over brexitdeal 14 december 2018

00u00 0

Het Britse parlement stemt niet meer dit jaar over de deal die premier Theresa May met de Europese Unie heeft bereikt over de brexit. Dat heeft een regeringswoordvoerder meegedeeld. Het Lagerhuis zou dinsdag stemmen, maar die stemming werd verdaagd. May dreigde op een zware nederlaag af te stevenen. Na het overleven van een vertrouwensstemming in eigen rangen op woensdag, hoopt ze mits toegevingen van 'Brussel' de weerstand in het parlement te temperen. May zei dat de stemming in het parlement voor 21 januari zou gebeuren. De Liberaaldemocraten eisen dat het Lagerhuis zijn kerstreces laat varen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN