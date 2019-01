Brits parlement beslist volgende week over brexit 08 januari 2019

Het Britse Lagerhuis spreekt zich volgende week dinsdag uit over het brexit-akkoord tussen Europese en Britse onderhandelaars. Dat vernam de Britse openbare omroep BBC uit regeringskringen. De stemming had eigenlijk in december al moeten plaatsvinden, maar de Britse premier Theresa May trok de staart toen op het allerlaatste moment in omdat de tekst duidelijk geen meerderheid zou krijgen. Of dat volgende week wel gebeurt, is nog maar de vraag. Inhoudelijk is er niets veranderd aan de tekst omdat de EU geen toegevingen meer wou doen. De Britse regering zou nog wel werken aan "geruststellingen" over de Noord-Ierse grenskwestie. In het Britse parlement leeft veel verzet tegen de regeling die het akkoord daarover voorziet.

