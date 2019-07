Exclusief voor abonnees Brits meisje verkracht op 'afterparty' in SunParks 01 juli 2019

Een Brits meisje dat naar ons land was afgezakt voor Vestiville, is in de nasleep van het afgelaste festival slachtoffer geworden van een verkrachting. De twintiger was naar een feestje in het nabijgelegen SunParks getrokken. Veel festivalgangers verbleven daar en toen duidelijk werd dat het festival niet zou doorgaan, bouwden ze daar 'afterparty's'. De feiten gebeurden in één van de bungalows. De vrouw trok naar de politie en kon een beschrijving geven van de dader. Toch is de kans klein dat die geïdentificeerd zal kunnen worden, vreest commissaris Robert Lehaen. "Er is veel alcohol gevloeid tijdens het feestje. Dat maakt het niet simpel. De verkrachting gebeurde in een bungalow, maar het slachtoffer kan niet aanduiden dewelke. Het risico bestaat bovendien dat de dader snel terug naar het buitenland gaat." (JVN)

