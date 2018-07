Brits meisje sterft na ontploffing springkasteel 02 juli 2018

Een jong meisje - ze zou 4 jaar oud zijn - is gisteren om het leven gekomen bij een ongeval in de Britse kustplaats Great Yarmouth, in Norfolk. Het kind was aan het spelen op een springkasteel toen dat plots ontplofte. Het incident vond rond 11 uur plaats op het strand Gorleston-on-Sea. Het was er op dat moment al erg druk en er stonden twee springkastelen opgesteld. Ooggetuigen meldden Britse media dat het meisje zes meter in de lucht gekatapulteerd werd. Het was op dat moment 21 graden warm. Of de temperatuur iets met de ontploffing te maken heeft, is nog niet bekend. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan een hartstilstand. (FT)