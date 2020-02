Exclusief voor abonnees Brits 'Love Island'-gezicht (40) onverwacht overleden 17 februari 2020

Caroline Flack, die de Britse versie van 'Love Island' presenteerde, is op 40-jarige leeftijd onverwacht overleden. De vader van het tv-gezicht vond haar levenloos in haar Londens appartement. Een advocaat bevestigde dat de presentatrice uit het leven is gestapt.

