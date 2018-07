Brits koppel vergiftigd met zelfde zenuwgas als ex-spion 05 juli 2018

In het Engelse graafschap Wiltshire zijn twee personen in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht nadat ze blootgesteld werden aan een aanvankelijk "onbekende substantie". Dat gebeurde in Amesbury, tien kilometer van de plek waar de gewezen Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in maart vergiftigd zijn. Eerst werd gedacht aan een overdosis drugs, maar uit onderzoek in een overheidslaboratorium blijkt nu dat de 45-jarige man en 44-jarige vrouw in aanraking zijn gekomen met hetzelfde zenuwgas als waarmee de ex-spion vergiftigd werd. Dat heeft het hoofd van de Britse antiterreurdienst, Neil Basu, gisteravond gezegd. Of er kwaad opzet in het spel is, is nog niet bekend. Ondertussen zijn verscheidene locaties waar het koppel recent heeft verbleven, afgesloten voor het publiek. (GVV/FT)

