Brits koppel in Hurghada stierf aan hartfalen 27 augustus 2018

00u00 0

De Britse zestigers die in een hotel in Egypte overleden zijn, waar ze samen hun vakantie doorbrachten, zouden gestorven zijn door hartfalen en ademnood. Dat melden Egyptische autoriteiten. John Cooper (69) en zijn vrouw Susan (63) waren op vakantie in Hurghada, aan de Rode Zee, in het hotel Steigenberger Aqua Magic. Touroperator Thomas Cook evacueerde uit voorzorg klanten uit het hotel, onder wie 18 Belgen. Bij BBC klinkt het dat Thomas Cook informatie ontving over "een hoger aantal ziektegevallen" in het hotel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN