Brits-Belgisch offensief tegen illegale migratie 24 augustus 2018

België en het Verenigd Koninkrijk bundelen de krachten in de strijd tegen transmigranten die het Kanaal willen oversteken. Teams van Belgische en enkele tientallen Britse agenten werken in de haven van Zeebrugge samen. De Britten leveren ook materiaal om migranten in de laadruimte van trucks op te sporen. De politiediensten wisselen voorts informatie uit over de trafiek, de migratieroutes en de mensensmokkelbendes. "De Britten zitten ermee verveeld dat migranten asiel weigeren in de landen aan de overkant van de Noordzee en dat ze allemaal naar het Verenigd Koninkrijk willen", meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). (DT)