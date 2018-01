Britney zingt haar grootste hits in het Sportpaleis 24 januari 2018

00u00 0

Britney Spears (36) zakt op 15 augustus af naar het Sportpaleis in Antwerpen. De popster brengt haar grootste hits in 'Britney: Piece of Me', een afspiegeling van de shows in Las Vegas die ze tussen 2013 en 2017 al 250 keer opvoerde. Die concertreeks is één van de succesvolste in de geschiedenis van de gokstad. Wie Britney nog eens 'Oops, I Did It Again' of 'Baby One More Time' wil horen zingen, kan vanaf vrijdag om 10 uur tickets kopen via greenhousetalent.be. (KDL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN