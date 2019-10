Exclusief voor abonnees Britney Spears denkt aan lange pauze 09 oktober 2019

00u00 0

Eerder kondigde Britney Spears (37) al aan dat ze een muzikale pauze zou nemen om aan haar gezondheid te werken, maar die zou volgens ingewijden weleens langer kunnen duren dan verwacht. De popster zou de tijd willen nemen om te bewijzen dat ze voor zichzelf kan zorgen, al kan dat even duren. Britneys vader Jamie Spears is nog altijd haar wettelijke gezagvoerder en mag alle beslissingen nemen over haar zakelijke leven. "Britney praat nu met een nieuwe advocaat, die zei dat het wel tien jaar kan duren om de controle volledig terug te krijgen. En dus nam ze de bewuste beslissing om haar carrière op te geven terwijl ze aan het vechten is." Gelukkig kan ze rekenen op de steun van haar lief, Sam Ashgari, en haar moeder Lynne. "Britney noemt hen haar geheime leger. Ze zegt dat ze haar helpen om los te komen van de nachtmerrie die dat belachelijke conservatorschap eigenlijk is."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen