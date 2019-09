Exclusief voor abonnees British Airways vliegt vandaag en morgen niet op Brussel 09 september 2019

00u00 0

British Airways schrapt vandaag en morgen alle vluchten van en naar Brussel, vanwege een pilotenstaking. Ook de meeste andere vluchten van de maatschappij gaan niet door. Overleg gedurende het weekend heeft vooralsnog niets opgeleverd. Er zullen vooral problemen zijn voor wie van of naar Londen reist via de luchthavens Heathrow en - in mindere mate - Gatwick. Op de kleinere luchthaven London City zou alles normaal verlopen.