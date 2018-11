Brit zwemt als eerste rond Groot-Brittannië 2.900 km in 157 dagen 05 november 2018

00u00 0

De 33-jarige Ross Edgley is er als eerste in geslaagd om volledig rond Groot- Brittannië te zwemmen, zo'n 2.900 kilometer. Edgley begon op 1 juni aan zijn recordpoging en kwam gisterochtend - 157 dagen later - aan op het strand van Margate in het zuidoosten van het land. Hij zwom gemiddeld 12 uur per dag, 's nachts sliep hij op de boot die hem begeleidde. Oorspronkelijk hoopte de Brit op 100 dagen, maar hij werd geplaagd door sterke stroming, koud water, stormen en kwallen. Zijn lichaam had te lijden onder de schuring van de wetsuit en door het zoute water is zijn tong beschadigd. De Brit lag zelfs zo lang in het water, dat hij opnieuw moet leren stappen. (DB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN