Exclusief voor abonnees Brit wint jackpot van 190 miljoen met EuroMillions 09 oktober 2019

De hoofdprijs bij EuroMillions - de grootste loterij van Europa - is gisteren naar een inwoner gegaan van het land dat uit Europa wil stappen. Een speler uit het Verenigd Koninkrijk won de jackpot en is in één klap 190 miljoen euro rijker. Hij kruiste de winnende cijfers 7, 10, 15, 44, 49 en de sterren 3 en 12 aan.