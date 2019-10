Exclusief voor abonnees Brit bezoekt kasteel de Renesse waar zijn vader 75 jaar geleden stierf 22 oktober 2019

De 79-jarige Brit Ted Seymour heeft een bezoek gebracht aan Kasteel de Renesse. Niet zomaar als toeristische bezienswaardigheid, maar wel omdat zijn vader Edward Seymour er 75 jaar geleden overleed in het veldhospitaal. Aan het kasteel is ook een groot informatiebord geplaatst in het kader van de Liberation Route die de provincie heeft gemaakt ter ere van 75 jaar bevrijding.

